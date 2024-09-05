США заявили о готовности увеличить присутствие на Ближнем Востоке

«По мере того, как мы трудимся над прекращением огня и освобождением [удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС] заложников, мы поддерживаем [военное] присутствие в целях сдерживания», — заявил чиновник. «Это присутствие будет со временем сокращаться или наращиваться, исходя из событий [в регионе] и других обстоятельств», — отметил он.