Олбани
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США заявили о готовности увеличить присутствие на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. США готовы в случае необходимости сократить или нарастить военное присутствие на Ближнем Востоке. Об этом сообщил представитель администрации США высокого ранга на специальном онлайн-брифинге для журналистов, посвященном переговорам о перемирии в секторе Газа.

Источник: AP 2023

«По мере того, как мы трудимся над прекращением огня и освобождением [удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС] заложников, мы поддерживаем [военное] присутствие в целях сдерживания», — заявил чиновник. «Это присутствие будет со временем сокращаться или наращиваться, исходя из событий [в регионе] и других обстоятельств», — отметил он.

По словам чиновника, США с момента обострения ситуации на Ближнем Востоке стараются «не допустить разрастания конфликта», прибегая в этих целях к «дипломатии и сдерживанию». «Мы готовы и располагаем возможностями для того, чтобы продолжать то, что мы делаем», — отметил представитель администрации США.

В конце августа министр обороны США Ллойд Остин распорядился продлить период пребывания на Ближнем Востоке двух авианосных ударных групп.

НАТО