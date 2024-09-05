Грузия должна избавиться от партии Саакашвили, заявил премьер

«То, что “Нацдвижение” преодолеет барьер, это конечно горе, но если бы в Германии осталась бы партия Гитлера после 1945 года, они бы тоже набрали 15−20%… в итоге, как немцы избавились в свое время от этого несчастья, очень легко и строго, так же и мы должны избавить Грузию от этого несчастья, коллективного “Нацдвижения”, — заявил премьер в эфире телекомпании “Имеди”.
Ранее в правящей партии Грузии неоднократно сообщали, что в случае получения конституционного большинства по итогам осенних парламентских выборов партия «Единое национальное движение» экс-президента Михаила Саакашвили будет объявлена неконституционной, а парламентариям будут аннулированы депутатские мандаты. Премьер Кобахидзе сообщил, что в партию «Единое национальное движение» также косвенно входят другие оппозиционные партии.
В конце июля заключенный экс-президент Грузии Саакашвили призвал сторонников быть готовым к уличным протестам после осенних парламентских выборов в Грузии. Сам бывший грузинский лидер находится в тбилисской клинике «Вивамед», где лечится после длительной голодовки.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он фигурант ряда уголовных дел. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он проходит по делу о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди», о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы — их пока рассматривают суды. Экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
Второго августа Тбилисский городской суд избрал арест в качестве меры пресечения для Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы. Это означает, что, даже если Зурабишвили помилует Саакашвили по другим делам, он не сможет выйти на свободу.