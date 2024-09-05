Грузия должна избавиться от партии Саакашвили, заявил премьер

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он фигурант ряда уголовных дел. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он проходит по делу о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди», о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы — их пока рассматривают суды. Экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.