Свыше 80 депутатов Франции подписали резолюцию с требованием отстранить Макрона

Ранее телеканал BFMTV сообщил, что Макрон рассматривает две кандидатуры на пост премьер-министра страны. В их числе — Ксавье Бертран, глава северного региона О-де-Франс и бывший министр правых взглядов, а также Бернар Казнев, который был премьер-министром с 2016 по 2017 год при президенте Франсуа Олланде.