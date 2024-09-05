Свыше 80 депутатов Франции подписали резолюцию с требованием отстранить Макрона

Свыше восьми десятков депутатов подписали резолюцию с требованием отстранить французского президента Эмманюэля Макрона от власти. Об этом сообщает Franceinfo.
Радиостанция уточнила, что подписи под документом подставил 81 депутат от блока левых «Новый народный фронт», 72 из которых — члены фракции партии «Непокорившаяся Франция». Как отмечается, на подписание резолюции их сподвиг «беспрецедентный» отказ Макрона от назначения представителя блока на пост премьер-министра страны.
«Столкнувшись с отказом президента Эмманюэля Макрона назначить премьер-министра из коалиции, которая заняла первое место на выборах в законодательные органы 7 июля, авторы предложенной резолюции желают, чтобы парламент инициировал процедуру импичмента президенту республики», — объяснили свою позицию члены «Непокорившейся Франции».
При этом в партии подчеркнули, что этот отказ является беспрецедентным случаем в истории.
Напомним, по итогам второго тура выборов в Национальное собрание «Новый народный фронт» получил 182 места из 577. Однако, несмотря на это, Макрон исключил возможность участия коалиции левых в формируемом правительстве, заявив, что правительству левых будет сразу вынесен вотум недоверия.
Ранее телеканал BFMTV сообщил, что Макрон рассматривает две кандидатуры на пост премьер-министра страны. В их числе — Ксавье Бертран, глава северного региона О-де-Франс и бывший министр правых взглядов, а также Бернар Казнев, который был премьер-министром с 2016 по 2017 год при президенте Франсуа Олланде.