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Делегация «Талибан»* прибыла на ВЭФ-2024 во Владивостоке

Специалисты рассчитывают на налаживание экономических связей.

Источник: Фотобанк Росконгресс

На ВЭФ-2024 во Владивостоке заметили делегацию талибов (движение «Талибан» запрещено на территории РФ). В МИД России отметили, что иностранные представители рассчитывают на налаживание отношений, пишет «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на «ТАСС».

Отметим, что в МИД РФ подчеркнули: гости планируют наладить политические отношения с Россией. Участники запрещенного движения приезжают в РФ не в первый раз: до этого их также заметили на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

Тем не менее, появление необычных гостей удивило других участников форума.

*Движение «Талибан» внесено в список террористических и экстремистских организаций и запрещено на территории Российской Федерации.