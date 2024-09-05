Делегация «Талибан»* прибыла на ВЭФ-2024 во Владивостоке

На ВЭФ-2024 во Владивостоке заметили делегацию талибов (движение «Талибан» запрещено на территории РФ). В МИД России отметили, что иностранные представители рассчитывают на налаживание отношений, пишет «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на «ТАСС».
Отметим, что в МИД РФ подчеркнули: гости планируют наладить политические отношения с Россией. Участники запрещенного движения приезжают в РФ не в первый раз: до этого их также заметили на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).
Тем не менее, появление необычных гостей удивило других участников форума.
*Движение «Талибан» внесено в список террористических и экстремистских организаций и запрещено на территории Российской Федерации.