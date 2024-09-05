Атлас проблем запустили в Хабаровском крае благодаря Дмитрию Демешину

Инициатором создания атласа стал временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Демешин, который акцентировал внимание на тех проблемах, которые наиболее волнуют жителей. Атлас должен стать надежным ориентиром для государственных структур, направляя их усилия на улучшение качества жизни в регионе.