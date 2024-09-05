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Атлас проблем запустили в Хабаровском крае благодаря Дмитрию Демешину

В Хабаровском крае стартовал уникальный интерактивный интернет-портал под названием Атлас27, который собирает воедино информацию о почти 9 тысячах проблемных объектов региона.

Здесь можно найти данные о дорогах, долгостроях, аварийных домах, школах, больницах и множестве других объектов, вызывающих беспокойство у местных жителей.

Этот портал — не просто информационный ресурс, он станет основой для комплексной программы развития края, предоставляя возможность жителям следить за этапами решения актуальных вопросов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Инициатором создания атласа стал временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Демешин, который акцентировал внимание на тех проблемах, которые наиболее волнуют жителей. Атлас должен стать надежным ориентиром для государственных структур, направляя их усилия на улучшение качества жизни в регионе.