В МИД раскритиковали новые санкции США против российских СМИ

«Они переплюнули сами себя, потому что, в отличие от предыдущих нападений на российских журналистов, главных редакторов медиакорпораций, в этот раз произошло нечто удивительное: даже американские власти не смогли полностью озвучить те меры, которые приняты», — сказала Захарова на ВЭФ в комментарии о новых санкциях.
Она уточнила, что никто до конца не понимает, в отношении каких журналистов или главных редакторов приняты рестрикции.
«Здесь и русофобия, здесь и нападение на свободу слова, здесь и дискриминация, и здесь еще грязнейшие американские игры глубинного государства для манипуляции в рамках электорального цикла», — подчеркнула представитель МИД.
В среду США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.
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