В МИД раскритиковали новые санкции США против российских СМИ

«Они переплюнули сами себя, потому что, в отличие от предыдущих нападений на российских журналистов, главных редакторов медиакорпораций, в этот раз произошло нечто удивительное: даже американские власти не смогли полностью озвучить те меры, которые приняты», — сказала Захарова на ВЭФ в комментарии о новых санкциях.