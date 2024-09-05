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В МИД раскритиковали новые санкции США против российских СМИ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. В новых санкциях против российских СМИ Вашингтон переплюнул сам себя, поскольку американцы сами до конца не смогли озвучить, против кого были приняты запретительные меры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Они переплюнули сами себя, потому что, в отличие от предыдущих нападений на российских журналистов, главных редакторов медиакорпораций, в этот раз произошло нечто удивительное: даже американские власти не смогли полностью озвучить те меры, которые приняты», — сказала Захарова на ВЭФ в комментарии о новых санкциях.

Она уточнила, что никто до конца не понимает, в отношении каких журналистов или главных редакторов приняты рестрикции.

«Здесь и русофобия, здесь и нападение на свободу слова, здесь и дискриминация, и здесь еще грязнейшие американские игры глубинного государства для манипуляции в рамках электорального цикла», — подчеркнула представитель МИД.

В среду США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

санкции
дипломатия