Дмитрий Демешин представил Владимиру Путину предложения по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности

— Но при этом при всем есть большое количество инвестиционных проектов, где еще даже лопата в землю не успела воткнуться, а проверяющие органы уже идут с проверкой. И мы, к сожалению, видим здесь, на Дальнем Востоке, что из 3000 резидентов за прошедший год проверили 1033. Это много, и, конечно, это резидентов, в том числе с иностранным участием, зачастую пугает. Тем более что по линии налогового контроля есть примеры, участники сессии их приводили, что за месяц поступает до 10 запросов, — добавил Дмитрий Демешин.