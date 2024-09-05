Дмитрий Демешин представил Владимиру Путину предложения по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности

На полях ВЭФ (16+) Владимир Путин заслушал предложения модераторов дискуссионных площадок форума, которые провели обсуждение по вопросам привлечения инвестиций, финансов, по вопросам развития туризма, реализации мастер-планов, контрольно-надзорной деятельности, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Ваша работа крайне важна, потому что вы не просто модераторы, вы обобщаете предложения коллег из бизнеса по лучшей организации работы на Дальнем Востоке, что чрезвычайно важно, и даёте возможность органам власти, причём всех уровней, начиная от муниципалитета и кончая федеральным Правительством, сориентироваться в мерах поддержки развития экономики Дальнего Востока. Знаю, что в ходе этой работы у вас нарабатываются определённые вопросы, которые можно было бы сформулировать и потом обобщить, предложить для решения на различных уровнях принятия решений, — отметил президент.
Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин, выступивший модератором стратсессии «Сколько стоит контроль», представил главе государства предложения по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности. Он отметил, что за последние годы количество проверок бизнеса значительно сократилось, что дало свои результаты. Так, отменено около 140 тысяч разных разрешительных и контрольных процедур, что дало возможность бизнесу зарабатывать более 200 млрд рублей в год. Во многом помогает и риск-ориентированный подход, замена проверок на профилактические визиты и дистанционные мероприятия.
— Но при этом при всем есть большое количество инвестиционных проектов, где еще даже лопата в землю не успела воткнуться, а проверяющие органы уже идут с проверкой. И мы, к сожалению, видим здесь, на Дальнем Востоке, что из 3000 резидентов за прошедший год проверили 1033. Это много, и, конечно, это резидентов, в том числе с иностранным участием, зачастую пугает. Тем более что по линии налогового контроля есть примеры, участники сессии их приводили, что за месяц поступает до 10 запросов, — добавил Дмитрий Демешин.
Глава Хабаровского края привел пример проверок пожарного надзора, которые составляют до четверти всех контрольно-надзорных мероприятий в стране, и в 55% случаев не дают результата.
— Из этого делаем вывод: а нужен ли такой контроль, который не дает результата, но при этом при всем серьезно останавливает развитие бизнеса? Не лучше ли его перевести в функцию обязательного страхования, с разными степенями риска? — отметил врио губернатора.
Также Дмитрий Демешин предложил сократить количество проверок бизнеса — там, где это не касается вопросов безопасности людей. В частности, можно оптимизировать функции органов таможенного контроля, сократив время на проверки и позволив бизнесу больше зарабатывать.
— И самое главное, в индикаторах контрольно-надзорной деятельности нам точно нужно учитывать их эффективность для развития государства: сколько государство зарабатывает с этого и сколько убытка терпит бизнес, — подытожил Дмитрий Демешин.
— Вы видите проблему и с одной, и с другой стороны. Поэтому сформулируйте свои предложения, обязательно обсудим это и с Генеральной прокуратурой, и с правительством. Контроль, конечно, не может быть самоцелью, цель — это развитие, прежде всего, и ничего не должно мешать этому развитию. Вопрос только в том, что контроль, безусловно, нужен для того чтобы обеспечить безопасность граждан. Но нужно совершенствовать его механизм, — подчеркнул глава государства.