Кожемяко и Путин обсудили модернизацию Восточного полигона

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко на встрече с президентом Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме обсудил модернизацию путей Восточного полигона и международную ТОР.
Путин работает во Владивостоке на ВЭФ, том числе в четверг он провел личную встречу с Кожемяко.
«В ходе двусторонней встречи обсудили целый ряд важных вопросов: продолжение строительства дороги Владивосток — Находка — порт Восточный; модернизацию ж/д путей Восточного полигона; реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Владивосток; донноуглубление и очистку бухты Золотой Рог; создание международной территории опережающего развития в Приморском крае», — написал Кожемяко в своём Telegram-канале.
Он также отметил, что обсудил с Путиным развитие дорожной, энергетической и коммунальной инфраструктуры Хасанского округа, где будет строиться федеральный круглогодичный морской курорт, строительство спортивных объектов на острове Русский, жилья для сотрудников и преподавателей, строительство инфекционной больницы на 400 коек во Владивостоке.
«По всем вопросам мы получаем поддержку главы государства», — отметил Кожемяко.
Восточный экономический форум проходит