Кожемяко и Путин обсудили модернизацию Восточного полигона

Он также отметил, что обсудил с Путиным развитие дорожной, энергетической и коммунальной инфраструктуры Хасанского округа, где будет строиться федеральный круглогодичный морской курорт, строительство спортивных объектов на острове Русский, жилья для сотрудников и преподавателей, строительство инфекционной больницы на 400 коек во Владивостоке.