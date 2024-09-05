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Кожемяко и Путин обсудили модернизацию Восточного полигона

Кожемяко обсудил с Путиным на ВЭФ международную ТОР и Восточный полигон.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко на встрече с президентом Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме обсудил модернизацию путей Восточного полигона и международную ТОР.

Путин работает во Владивостоке на ВЭФ, том числе в четверг он провел личную встречу с Кожемяко.

«В ходе двусторонней встречи обсудили целый ряд важных вопросов: продолжение строительства дороги Владивосток — Находка — порт Восточный; модернизацию ж/д путей Восточного полигона; реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Владивосток; донноуглубление и очистку бухты Золотой Рог; создание международной территории опережающего развития в Приморском крае», — написал Кожемяко в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что обсудил с Путиным развитие дорожной, энергетической и коммунальной инфраструктуры Хасанского округа, где будет строиться федеральный круглогодичный морской курорт, строительство спортивных объектов на острове Русский, жилья для сотрудников и преподавателей, строительство инфекционной больницы на 400 коек во Владивостоке.

«По всем вопросам мы получаем поддержку главы государства», — отметил Кожемяко.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ −2024.

Путин Владимир