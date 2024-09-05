Вернуть море городу: глава Владивостока рассказал о развитии прибрежных территорий

В рамках «Восточного экономического форума» прошла сессия «Город у воды. Лучшие практики в урбанистике». На мероприятии, в котором принял участие мэр Константин Шестаков, обсудили, как преобразить городские набережные, совместив запросы жителей и бизнеса.
Константин Шестаков поделился, что во время разработки мастер-плана, среди жителей провели опрос, который показал, что у людей есть две основные просьбы: возвращение моря городу и создание морского фасада:
«Помимо этого, Владивосток стремится из портового города стать курортным, что также влияет на работу с водными ресурсами. Потому взаимодействие с морем, его открытость и доступность для горожан — наш приоритет».
Именно поэтому одни из проектов, который включили в мастер-план, стала протяженная набережная от Токаревского маяка до парка Лазо. Первым этапом работ в этом направлении стало развитие набережной Спортивной гавани, в районе Вторая Речка и на улице Татарская, а также самого парка.
Второй не менее важный проект, который поможет достигнуть поставленной цели, заключается в развитии бухт Патрокл и Соболь с благоустройством озера. В мастер-план также включили и реконструкцию парка Минного городка, первый этап работ будет сдан в 2025 году.
Кроме того, продолжается развитие прибрежных зон на острове Русский, где благоустроили муниципальный пляж в бухте Ахлестышева, также здесь появилась шестикилометровая велодорожка.
«Наша команда выбрала для себя системный подход в работе с прибрежными территориями. Также мы открыты для диалога с предпринимателями, которые хотят и имеют возможность развивать наш город вместе с нами», — отметил глава города.