Антонов заявил о желании США полностью выжечь основу отношений с Россией

4 сентября министерство финансов США ввело санкции против телеканала RT и его главреда Маргариты Симоньян, а также против АНО «Диалог» и генерального директора Владимира Табака. В Минфине заявили, что их администрация противостоит якобы «злокачественной киберактивности в России, включая попытку вмешательства в выборы в США», а также «разрушительным кибератакам, направленным на критическую инфраструктуру».