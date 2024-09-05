Антонов заявил о желании США полностью выжечь основу отношений с Россией

«Ощущение таково, что демократы хотят уже сейчас переложить часть вины за свои промахи в ходе электоральной борьбы на Россию. Для оправдания своих действий в ход идет ложь, стремление опорочить российские СМИ, предоставляющие здесь небольшой глоток настоящей правды об истинной американской политике», — приводит слова посла Telegram-канал дипмиссии.
Антонов напомнил, что жертвами агрессивной «охоты на ведьм» с инакомыслием стали американские политологи Дмитрий Саймс и Скотт Риттер, а также проживающие на территории США россияне, в домах которых сотрудники ФБР производили обыски.
По словам посла, в администрации США запутались с обвинениями в адрес России, истинный мотив которых — «зачистить» информационное пространство от «неудобной» правды.
Также Антонов подчеркнул, что Россия категорически отвергает лживые обвинения в адрес российских информационных структур и требует отмены введенных административных ограничений на работу российских журналистов в Америке.
4 сентября министерство финансов США ввело санкции против телеканала RT и его главреда Маргариты Симоньян, а также против АНО «Диалог» и генерального директора Владимира Табака. В Минфине заявили, что их администрация противостоит якобы «злокачественной киберактивности в России, включая попытку вмешательства в выборы в США», а также «разрушительным кибератакам, направленным на критическую инфраструктуру».
Ранее, 22 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об ожидании гнева ОБСЕ из-за грядущих обысков ФБР в США. Дипломат задалась вопросом, как относятся к намерениям Вашингтона в организации «Репортеры без границ», что думает гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле и уполномоченные ОБСЕ, которые точно должны были бы возмутиться.
До этого, 21 августа, газета The New York Times (NYT) сообщила, что министерство юстиции США начало широкомасштабное уголовное расследование в отношении американцев, которые сотрудничали с российскими СМИ. В августе агенты Федерального бюро расследований (ФБР) провели несколько обысков, а в ближайшее время ожидаются новые, указывает СМИ.
Ранее, 7 августа, ФБР провело обыски в доме Скотта Риттера. Агенты провели следственные мероприятия в доме бывшего американского разведчика. Риттер ранее высказывал мнение, что обыски были связаны с опасениями правительства США по поводу нарушения закона США о регистрации иностранных агентов.
8 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что страны Запада впали в «предвоенный экстаз» и из-за этого создали цензуру в своих СМИ. Еще в феврале президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что США контролируют почти все крупнейшие западные СМИ и из-за этого американскую пропаганду очень тяжело победить.