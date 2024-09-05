У Владивостока появился еще один город-побратим

Представители белорусской делегации со своей стороны предложили обратить внимание на производство лифтов — их выпускает ОАО «Могилевлифтмаш». Кроме того, предпринимателей Владивостока приглашают на форум по импортозамещению, который пройдет в Могилевской области этой осенью.