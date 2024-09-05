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У Владивостока появился еще один город-побратим

Им стал белорусский Могилев. Соглашение об этом 4 сентября подписали в администрации дальневосточной столицы глава Владивостока Константин Шестаков и председатель горисполкома Могилева Александр Студнев.

Источник: сайт администрации Владивостока

Подписание прошло в рамках визита в Приморье делегации Республики Беларусь, которая принимает активное участие в работе девятого Восточного экономического форума.

Соглашение об установлении побратимских связей между Владивостоком и Могилевом подразумевает активное сотрудничество в сфере туризма, предпринимательства, культуры, образования.

Глава Владивостока предложил наладить обмен делегациями школьников, которые в Приморье могли бы отдыхать в детском центре «Океан». Ученым Республики Беларусь была бы интересна практика в ДВО РАН, подразделением которого является Приморский океанариум.

Представители белорусской делегации со своей стороны предложили обратить внимание на производство лифтов — их выпускает ОАО «Могилевлифтмаш». Кроме того, предпринимателей Владивостока приглашают на форум по импортозамещению, который пройдет в Могилевской области этой осенью.

На сегодняшний день у Владивостока 17 городов-побратимов и 1 окружной побратим в КНР, отмечает пресс-служба мэрии.