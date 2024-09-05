Игорь Кобзев предложил включить регионы Сибири в стратегию энергетического развития Дальнего Востока до 2050 года

Мероприятие прошло в формате панельной дискуссии в рамках деловой программы Восточного экономического форума. Модератором заседания выступил министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.
Участниками дискуссии стали первый заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов, советник Президента РФ Игорь Левитин, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, Глава Республики Саха (Якутия), председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Энергетика» Айсен Николаев, председатель правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Федор Опадчий, генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин и председатель правления, генеральный директор ПАО «РусГидро» Виктор Хмарин, а также главы субъектов Дальневосточного, Сибирского и других федеральных округов.
В ходе панельной дискуссии обсуждались основные подходы к обеспечению растущих потребностей экономики Дальнего Востока в электрической энергии и мощности на горизонте до 2050 года.
— Потребление электроэнергии неуклонно растёт год от года, что демонстрирует развитие экономики в стране. В то же время дефицит электроэнергии стал сдерживающим фактором развития экономики. Для решения этой проблемы Президентом поставлена задача сформировать Энергетическую стратегию РФ до 2050 года. Необходимо проводить модернизацию существующих генерирующих мощностей и решить проблему большого износа сетевого хозяйства. Важно развивать все типы генерации, включая гидроэнергетику и атом. Запасы угля Дальнего Востока и Сибири необходимо использовать для развития угольной генерации в этих регионах. При строительстве объектов генерации необходимо учитывать стоимость кВт*ч и обеспеченность ресурсами на всём протяжении их работы. Энергетическая инфраструктура должна развиваться опережающими темпами и дать возможность бизнесу запускать новые проекты, — подчеркнул Сергей Цивилев.
Игорь Кобзев отметил, что Иркутская область — мощный промышленный регион, в котором сосредоточены крупные энергоемкие металлургические, химические и лесоперерабатывающие производства. В Приангарье создаются новые производства — уже через несколько месяцев откроется самый современный в России газохимический завод по производству высококачественных полимеров компании ИНК. Наличие развитой энергетической инфраструктуры — один из фундаментальных факторов для динамичного развития экономики.
— Иркутская область исторически обладает развитой энергосистемой, которая играет ключевую роль в обеспечении стабильного энергоснабжения всего региона. На территории области расположены крупные энергетические объекты, включая ГЭС, ТЭЦ и распределительные сети, которые обеспечивают электроэнергией как промышленность, так и население. У нас огромный потенциал, однако в последние годы нагрузка на нашу энергосистему значительно возросла в связи с серьёзным увеличением потребления. Южной частью энергетической системы Иркутская область неразрывно связана с Республикой Бурятией и Забайкальским краем. Я считаю, что необходимо включить регионы Сибири в проектное решение энергетического развития до 2050 года, а мы со своей стороны готовы включиться в эту работу, — сказал Игорь Кобзев.
Предложение главы Приангарья поддержал председатель правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Федор Опадчий.
— Южная часть Иркутской энергосистемы, Бурятия и Забайкалье формируют единую зону развития и зону потребности. Целесообразно эту часть Иркутской области рассмотреть в составе программы развития Дальневосточного федерального округа, это определяется техническим устройством энергосистемы на сегодняшний момент, — отметил Федор Опадчий.