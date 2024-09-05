Игорь Кобзев предложил включить регионы Сибири в стратегию энергетического развития Дальнего Востока до 2050 года

— Иркутская область исторически обладает развитой энергосистемой, которая играет ключевую роль в обеспечении стабильного энергоснабжения всего региона. На территории области расположены крупные энергетические объекты, включая ГЭС, ТЭЦ и распределительные сети, которые обеспечивают электроэнергией как промышленность, так и население. У нас огромный потенциал, однако в последние годы нагрузка на нашу энергосистему значительно возросла в связи с серьёзным увеличением потребления. Южной частью энергетической системы Иркутская область неразрывно связана с Республикой Бурятией и Забайкальским краем. Я считаю, что необходимо включить регионы Сибири в проектное решение энергетического развития до 2050 года, а мы со своей стороны готовы включиться в эту работу, — сказал Игорь Кобзев.