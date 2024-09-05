Губернатор Приморья и президент РФ обсудили создание международной ТОР

В ходе двусторонней встречи глава государства и губернатор Приморья обсудили следующие вопросы: продолжение строительства дороги Владивосток — Находка — порт Восточный, модернизация железнодорожных путей Восточного полигона, реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта. Также был затронут Хасанский округ, в котором по поручению Владимира Путина появится круглогодичный морской курорт. Как ранее писала «Комсомолка», в муниципалитете разместится он в уникальном месте — в бухте Алеут в районе Зарубино на площади 175 гектаров.