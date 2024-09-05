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Губернатор Приморья и президент РФ обсудили создание международной ТОР

Рабочая встреча Олега Кожемяко и Владимира Путина прошла в рамках ВЭФ.

Источник: сайт Кремля

В рамках Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке, состоялась рабочая встреча президента Владимира Путина и губернатора Приморья Олега Кожемяко. Во время беседы были затронуты важные вопросы, касающиеся края.

В ходе двусторонней встречи глава государства и губернатор Приморья обсудили следующие вопросы: продолжение строительства дороги Владивосток — Находка — порт Восточный, модернизация железнодорожных путей Восточного полигона, реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта. Также был затронут Хасанский округ, в котором по поручению Владимира Путина появится круглогодичный морской курорт. Как ранее писала «Комсомолка», в муниципалитете разместится он в уникальном месте — в бухте Алеут в районе Зарубино на площади 175 гектаров.

Обсудили Путин и Кожемяко строительство спортивных объектов на острове Русские и создание международной ТОР.

«По всем вопросам мы получаем поддержку главы государства», — поделился глава края.

Путин Владимир