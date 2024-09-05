Как во Владивостоке борются с пробками: рассказал глава города Шестаков

«Это большая и серьезная работа, и в один день это решить невозможно. Это комплексная работа — дороги, развязки, строительство, проектирование», — отметил Константин Шестаков.
Также он рассказал и о важности работы общественного транспорта в городе. Для бесперебойной работы автобусов во Владивостоке уже ведется работа по созданию выделенных полос. Однако для их реальной работы необходима установка комплексов фото- и видеофиксации, стоимость каждого составляет около 2 млн рублей.
«Это необходимо, чтобы у других водителей не было соблазна проскочить по выделенной полосе. Всю эту работу мы проводим постепенно. В настоящее время на центральную часть города нам еще необходимо приобрести еще 14 таких комплексов», — сказал Шестаков.
Напомним, ранее глава Владивостока рассказал о реализации проекта легкого метро в городе.