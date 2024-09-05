Как во Владивостоке борются с пробками: рассказал глава города Шестаков

«Это необходимо, чтобы у других водителей не было соблазна проскочить по выделенной полосе. Всю эту работу мы проводим постепенно. В настоящее время на центральную часть города нам еще необходимо приобрести еще 14 таких комплексов», — сказал Шестаков.