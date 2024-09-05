Дмитрий Демешин взял на личный контроль ликвидацию паводка в Охотском округе

В Вострецово подтопленными остаются 53 участка с населением 100 человек. Вода зашла на территорию шести жилых домов, школы и детсада. Временно была остановлена работа электростанции. Глава Охотского округа Максим Климов сообщил, что для жителей организован подвоз питьевой воды. Школа временно не работает. После откачки воды в здании проведут дезинфекцию, прежде чем дети вернутся к занятиям. В селе подсчитывают ущерб, причиненный паводком.