Дмитрий Демешин взял на личный контроль ликвидацию паводка в Охотском округе

В первых числах сентября в Охотском округе выпала половина месячной нормы осадков. Из-за сильных дождей села Арка и Вострецово оказались в зоне подтопления. На местном уровне ввели режим ЧС. Специалисты занимаются ликвидацией последствий, а ситуация находится на личном контроле у врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Сейчас глава региона находится в рабочей командировке, но продолжает следить за ситуацией с паводком.
«По поручению Дмитрия Демешина правительством региона и местными властями принимаются необходимые меры для устранения последствий подтоплений и помощи жителям пострадавших сел. Организованы заседания комиссий по ЧС», — сказал председатель комитета правительства края по гражданской защите Александр Горохов.
В селах Арка и Вострецово ведутся работы по откачке воды. Местных жителей обеспечивают продуктами питания. Тем, чьи дома пострадали от паводка, предлагают временное жилье. Когда вода уйдет, будет организована оценка ущерба.
«Дизельная электростанция и школа в селе Арка работают в штатном режиме. Учебный процесс организован, электроснабжение села осуществляется в полном объеме. Проводится обследование подтопленных территорий для определения причиненного ущерба», — рассказали в комитете гражданской защиты краевого правительства.
Всего в селе Арка подтоплены 96 приусадебных участков, где живут 235 человек. При этом дома и соцобъекты от паводка не пострадали.
В Вострецово подтопленными остаются 53 участка с населением 100 человек. Вода зашла на территорию шести жилых домов, школы и детсада. Временно была остановлена работа электростанции. Глава Охотского округа Максим Климов сообщил, что для жителей организован подвоз питьевой воды. Школа временно не работает. После откачки воды в здании проведут дезинфекцию, прежде чем дети вернутся к занятиям. В селе подсчитывают ущерб, причиненный паводком.
Из-за воды часть дороги «Подъезд к аэропорту» оказалась затопленной. На место направили технику. Когда проезжую часть освободят от воды, затопленные участки отсыплют песчано-гравийной смесью. Сейчас на этом маршруте пассажиров перевозит вахтовый автобус.
Жители подтопленных территорий могут обращаться по всем вопросам в ЕДДС района по номерам 112 или 8 924−408−01−70.