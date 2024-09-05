Дмитрий Демешин добавил Хабаровскому краю 500 арендных квартир

В Хабаровском крае дополнительно построят ещё 500 квартир по программе арендного жилья. Соглашение о финансировании строительства последних из них подписали на полях Восточного экономического форума врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин, генеральный директор госкомпании «ДОМ. РФ» Виталий Мутко и председатель совета директоров ГК DARS Дмитрий Рябов. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
По этой договорённости корпорация «ДОМ. РФ» приобретёт для предоставления в льготную аренду 123 квартиры в строящемся компанией DARS по переулку Бряноскому в Хабаровске жилом комплексе «Живописный сад». Сдать его планируется к концу 2026 года.
— Год назад в регионе началась реализация совместного проекта правительства края и ДОМ.РФ по строительству доступного арендного жилья. АО «ДОМ.РФ» уже подписаны договоры на строительство (приобретение) 2064 квартир в Хабаровске, 84 — в Комсомольске-на-Амуре. Выход компании DARS на рынок жилищного строительства в крае создаст здоровую конкуренцию, которая будет способствовать повышению качества возводимых объектов. Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества по программе «Доступное арендное жильё в ДФО» — это крайне важное и приоритетное направление нашей совместной работы, — сказал Дмитрий Демешин.
Напомним, программу «Доступное арендное жильё в ДФО» запустили по инициативе нашего президента Владимира Владимировича Путина. ДОМ. РФ является её оператором. Ставка аренды таких квартир будет субсидироваться из федерального и регионального бюджетов. Это позволит в несколько раз снизить ежемесячные платежи граждан до четверти от средней цены съёма жилья на рынке.
— Подписание соглашения (с Хабаровским краем — прим. ред.) означает достижение поставленной нам цели в 10 тысяч квартир, которые необходимо построить в рамках реализации программы. Кроме того, регион полностью выбрал лимит по программе. Всего по ней в крае планируется сдать 2148 квартир. Но самое важное — мы запускаем этот проект в Год семьи. Ведь решение жилищного вопроса для многих становится первым шагом на пути к расширению семьи. Уверен, что, благодаря программе, удастся не только приостановить отток населения с Дальнего Востока, генеральный директор госкомпании «ДОМ. РФ» Виталий Мутко.
Квартиры по программе арендного жилья предоставляются полностью готовыми к проживанию — с отделкой, мебелью и бытовой техникой. В новых квартирах в Хабаровске будут проживать молодые специалисты, студенты, работники образовательной, медицинской и культурной сфер, сотрудники предприятий оборонно-промышленного и строительного комплексов, дети-сироты.