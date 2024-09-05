Дмитрий Демешин добавил Хабаровскому краю 500 арендных квартир

— Подписание соглашения (с Хабаровским краем — прим. ред.) означает достижение поставленной нам цели в 10 тысяч квартир, которые необходимо построить в рамках реализации программы. Кроме того, регион полностью выбрал лимит по программе. Всего по ней в крае планируется сдать 2148 квартир. Но самое важное — мы запускаем этот проект в Год семьи. Ведь решение жилищного вопроса для многих становится первым шагом на пути к расширению семьи. Уверен, что, благодаря программе, удастся не только приостановить отток населения с Дальнего Востока, генеральный директор госкомпании «ДОМ. РФ» Виталий Мутко.