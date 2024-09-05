Владимир Путин высоко оценил заслуги коллектива Амурского судостроительного завода

«Потенциал амурских корабелов по-прежнему высок, нам по плечу любые задачи. Я сердечно благодарю коллектив завода за добросовестный труд и высокий профессионализм. Вы снова и снова, с каждым новым переданным Родине кораблем, доказываете, что вы — лучшие! Вам нет равных, и я горд тем, что тружусь рядом с вами. Спасибо всему коллективу за все, что вы делаете во имя Российской Федерации и создания кораблей для Военно-морского флота!», -написал в Telegram-канале (18+) генеральный директор ПАО «АСЗ» Михаил Боровский.