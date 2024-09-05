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Владимир Путин высоко оценил заслуги коллектива Амурского судостроительного завода

Накануне глава государства осмотрел корвет «Резкий», построенный корабелами Хабаровского края.

Источник: пресс-служба Кремля

Во время первого дня пребывания во Владивостоке, Владимир Путин осмотрел корвет «Резкий» и ознакомился с информационными стендами о развитии морской базы. «Резкий» — четвёртый в серии многоцелевых сторожевых кораблей (корветов) проекта 20 380, построенных на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота. Принят в состав ВМФ в сентябре 2023 года, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Между тем, «Резкий» — это второй корабль, на котором лично побывал президент России Владимир Путин. Первый корвет, который Президент посетил в сентябре 2017 года, был построенный амурскими корабелами корвет «Совершенный». Он высоко оценил заслуги коллектива Амурского судостроительного завода ОСК в деле создания качественных и надежных боевых кораблей для российского флота.

«Потенциал амурских корабелов по-прежнему высок, нам по плечу любые задачи. Я сердечно благодарю коллектив завода за добросовестный труд и высокий профессионализм. Вы снова и снова, с каждым новым переданным Родине кораблем, доказываете, что вы — лучшие! Вам нет равных, и я горд тем, что тружусь рядом с вами. Спасибо всему коллективу за все, что вы делаете во имя Российской Федерации и создания кораблей для Военно-морского флота!», -написал в Telegram-канале (18+) генеральный директор ПАО «АСЗ» Михаил Боровский.

Путин Владимир