Демешин подписал целый ряд соглашений на ВЭФ по развитию Хабаровского края

Во Владивостоке продолжает работу Восточный экономический форум, в котором делегация Хабаровского края во главе с врио губернатора Дмитрием Демешиным принимает активное участие, и в первый же день были проведены важные встречи и заключен ряд соглашений, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Так Дмитрий Демешин встретился с генеральным директором АО «Росатом Возобновляемая энергия» Григорием Назаровым. Стороны обсудили перспективы строительства в регионе ветряных электростанций и потенциальные площадки для их размещения.
Заключено соглашение с ГК «Росводоканал» о реализации проектов комплексной реконструкции систем водоснабжения и водоотведения в Комсомольске-на-Амуре; подписан меморандум о сотрудничестве с соинвесторами крупного проекта в Советской Гавани по строительству морского терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов; заключено соглашение о сотрудничестве с «Полюсом» о строительстве инфраструктуры на месторождении Чульбаткан в районе им. Полины Осипенко.
Также заключены соглашения с ДОМ.РФ о финансировании арендного жилья в крае; с торговой площадкой Wildberries о строительстве логистического центра в Хабаровске и с «Газпромбанком» об их участии в социальных, инвестиционных проектах и программах, реализуемых на территории региона, в развитии государственно-частного партнерства, использовании практики применения банковского сопровождения, участии в реализации программ развития и внедрения современных банковских технологий и инфраструктуры.