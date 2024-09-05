Демешин подписал целый ряд соглашений на ВЭФ по развитию Хабаровского края

Также заключены соглашения с ДОМ.РФ о финансировании арендного жилья в крае; с торговой площадкой Wildberries о строительстве логистического центра в Хабаровске и с «Газпромбанком» об их участии в социальных, инвестиционных проектах и программах, реализуемых на территории региона, в развитии государственно-частного партнерства, использовании практики применения банковского сопровождения, участии в реализации программ развития и внедрения современных банковских технологий и инфраструктуры.