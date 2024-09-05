Депутаты Башкирии предлагают установить ограничения для мигрантов, судимых за тяжкие преступления

Депутаты предложили установить ограничение для иностранных граждан и лиц без гражданства на въезд в Россию, на получение разрешения на временное проживание, в том числе в целях получения образования, вида на жительство и разрешения на работу в случае наличия судимости, которая снята или погашена, за совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.