Депутаты Башкирии предлагают установить ограничения для мигрантов, судимых за тяжкие преступления

Как отметил председатель Госсобрания Константин Толкачев, в России отмечается рост преступлений, совершаемых мигрантами. Так, в 2023 году количество преступлений, совершаемых мигрантами, выросло на 75%.
По данным МВД в 2021—2022 годах число убийств, совершенных мигрантами, выросло на 52%, из 11 664 тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами с 2013 года до 2022 года 6447 — торговля наркотиками.
Депутаты предложили установить ограничение для иностранных граждан и лиц без гражданства на въезд в Россию, на получение разрешения на временное проживание, в том числе в целях получения образования, вида на жительство и разрешения на работу в случае наличия судимости, которая снята или погашена, за совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.
«Прибытие в Россию лиц с тяжелым уголовным прошлым, совершивших убийство, изнасилование, грабеж, разбой, теракт, экстремизм и тому подобное, не способствует обеспечению стабильности в стране, ухудшает криминогенную обстановку, усиливает социальную напряженность в обществе», — считает Константин Толкачев.
По словам спикера парламента, законопроект направлен на совершенствование регулирования миграционных потоков в пользу предоставления возможности нахождения в России, лояльных и законопослушных людей, с уважением относящихся к традициям, истории, культуре и законам страны.