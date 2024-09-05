Уфимцы могут проголосовать за новые улицы

Так, жителям столицы предлагают выбрать один из двух вариантов для улицы, которая появится в активно застраиваемом квартале.
Между торговыми центрами «Иремель» и «Ультра». Улице предлагают присвоить имя Башира Рамеева или ученого-изобретателя Рамеева. Выразить свое мнение можно здесь.
В «Цветах Башкирии», рядом с улицей Академика Курчатова может появиться улица генерала Махмута Гареева. Поддержать эту идею можно здесь.
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