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Уфимцы могут проголосовать за новые улицы

Мэрия Уфы просит горожан проголосовать за название двух новых проектируемых улиц в Кировском районе. Сегодня последний день, когда можно поучаствовать в голосовании.

Источник: Башинформ

Так, жителям столицы предлагают выбрать один из двух вариантов для улицы, которая появится в активно застраиваемом квартале.

Между торговыми центрами «Иремель» и «Ультра». Улице предлагают присвоить имя Башира Рамеева или ученого-изобретателя Рамеева. Выразить свое мнение можно здесь.

В «Цветах Башкирии», рядом с улицей Академика Курчатова может появиться улица генерала Махмута Гареева. Поддержать эту идею можно здесь.

Чтобы проголосовать, нужно зарегистрироваться или авторизоваться на сайте администрации города.