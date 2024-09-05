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Немецкая делегация планирует посетить Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Крым в октябре планирует посетить немецкая делегация общественников и народных дипломатов, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Источник: РИА "Новости"

«В октябре мы ждем визит немецкой делегации», — сказал Гемпель.

По его словам, в состав делегации войдут представители общественных организаций и народные дипломаты из Германии. Программа визита и точные сроки прорабатываются.