О чем говорят на Восточном экономическом форуме

Демография
Нужно провести в стране демографическую спецоперацию. Коэффициент рождаемости составляет всего 2,17. Цель — 51% населения должны быть многодетными.
На сессии «Демографический суверенитет как основа экономического развития России» обсудили, как с помощью прорывных мер решить проблемы с демографией.
Мы сталкиваемся с тем, что целое агентство, которое занимается молодежной политикой, если к ним приезжаешь на форум, то у них большое количество молодых, красивых девушек и женщин — без семьи, без детей, но с собачками на работе.
Ордер МУС на арест президента РФ
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ордер на арест Владимира Путина, выданный Международный уголовным судом, не станет ограничителем в развитии отношения РФ с другими странами.
Вся эта история с МУСом, юрисдикцию которого мы не признаем, не может быть и не будет ограничителем в развитии отношений России с партнерами, с государствами, которые заинтересованы в развитии двусторонних отношений и в осуществлении международных контактов. Мы можем это сказать однозначно.
БРИКС
В Кремле заявили о поддержке заинтересованности Малайзии в присоединении к БРИКС. Ранее стало известно, что на вступление в организацию подала заявку и Турция. Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить саммит организации в России.
Саммит БРИКС пройдет
НАТО
Мария Захарова назвала учения НАТО в Финляндии частью гибридной войны против РФ. При этом представитель российского дипведомства охарактеризовала заявления властей Швеции об угрозе с российской стороны как «лицемерные».
В результате подобной активности создаются новые угрозы для безопасности судоходства, ведения экономической деятельности на Крайнем Севере. Отслеживаем происходящее, оцениваем потенциальные риски.
По словам Захаровой, Североатлантический альянс милитаризует и Азиатско-Тихоокеанский регион. В МИД предупредили «безответственных политиков» в странах ЕС, НАТО о болезненных ответах России на агрессивные шаги киевского режима. Официальный представитель МИД РФ отметила, что по странам Западной Европы ударят и батальоны, которые будут создаваться из рекрутированных на территории европейских стран граждан Украины.
Такси эконом-класса во Владивостоке
Замглавы администрации президента Максим Орешкин проехал по Владивостоку на такси эконом-класса и поговорил с таксистом о положении дел в городе.
Я много узнал про губернатора, чем занимается его жена, сыновья, про то, как город не развивается, что не сделано, и так далее. Вот, я думаю, с таким благословением таксистов надо всем собраться и все достроить. Чтоб они каждый раз находили, что новое можно покритиковать, и чтобы каждый раз объект для критики был новый, это самое главное, чтобы он постоянно менялся. Поэтому будем вместе все делать, справляться.
Обвинения стран Балтии в незаконном вылове
Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что претензии стран Балтии к России по поводу незаконности вылова рыбы неуместны, страна продолжит добычу рыбы в своих территориальных водах.
Мы вот им не указываем, как им себя вести. Хотя проблем у них гораздо больше, насколько мы видим, как они работают с теми запасами, которые в их водах находятся. Поэтому пусть они на себя сначала посмотрят, прежде чем нас обвинять.
Развитие туризма на Дальнем Востоке
Президент России поддержал идею облегчить получение виз для посещения Дальнего Востока иностранными туристами. Согласно заявлению российского лидера запреты, действующие в некоторых портах региона, нужно снимать, так как они неактуальны. Также Путин положительно отозвался об инициативе по отмене визового режима для жителей Юго-Восточной Азии. Глава государства назвал Владивосток процветающим городом.