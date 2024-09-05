О чем говорят на Восточном экономическом форуме

Я много узнал про губернатора, чем занимается его жена, сыновья, про то, как город не развивается, что не сделано, и так далее. Вот, я думаю, с таким благословением таксистов надо всем собраться и все достроить. Чтоб они каждый раз находили, что новое можно покритиковать, и чтобы каждый раз объект для критики был новый, это самое главное, чтобы он постоянно менялся. Поэтому будем вместе все делать, справляться.