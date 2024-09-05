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Новороссийск атаковали морские дроны. Военная операция на Украине, день 925-й

Минобороны сообщило, что ночью средства ПВО уничтожили один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и два украинских беспилотника над Белгородской областью, три БПЛА над Курской и два над Брянской. В Новороссийске отразили атаку безэкипажных катеров, сообщил мэр Андрей Кравченко. Член ОП Владимир Рогов заявил, что дрон заметили над белорусским Гомелем, там было два взрыва. В Белгородской области создадут добровольческий отряд «Барс-Белгород» из-за постоянных обстрелов ВСУ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

09:38 Уголовные дела возбуждены в отношении трех участников террористического сообщества, действовавших под кураторством спецслужб Украины — ТАСС.

09:21 «Страна.ua» сообщила о взрывах в Сумах.

09:16 The Economist выяснил, что украинский президент Владимир Зеленский произвел кадровые перестановки в правительстве из-за падения собственной популярности. Издание считает, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подал в отставку из-за нежелания «грубить» западным дипломатам и «пачкать руки».

09:13 «Страна.ua» пишет, что в Киеве из-за продолжительной тревоги случился транспортный коллапс: толпы людей пытаются попасть на автобусах и метро с левого берега на правый. Кроме этого, сильные пробки на дорогах.

09:06 ❗️Индия имеет возможность помочь в урегулировании конфликта на Украине, однако на данный момент нет предпосылок для переговоров по решению кризиса, сказал «Известиям» Песков.

09:02 По словам мэра Киева Виталия Кличко, воздушная тревога действовала в городе всю ночь.

08:49 Силы РФ взяли под огневой контроль одну из дорог, ведущих в Северск ДНР, использовавшуюся для снабжения подразделений ВСУ в городе, выяснил ТАСС.

08:46 «Страна.ua» сообщила о взрывах в Кривом Роге и Киеве.

08:43 По данным «Общественное. Новости», в подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы.

08:40 ❗️Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал ТАСС, что объявление новой мобилизации в России не обсуждается.

08:17.

08:13 Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале написал, что над Гомелем в Белоруссии заметили беспилотник. Местные жители сообщили о как минимум двух взрывах. Дрон сбили, его остатки упали за пределами города. Данных о разрушениях или пострадавших нет.

08:07 ❗️Минобороны сообщило, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и два БПЛА над Белгородской областью, три БПЛА над Курской и два над Брянской. Кроме этого, в акватории Черного моря ликвидировали два безэкипажных катера.

08:03 В Минобороны рассказали, что в Белгородской области создадут добровольческий отряд «Барс-Белгород» из-за постоянных обстрелов ВСУ. Формирование защитит объекты гражданской инфраструктуры, будет бороться с украинскими БПЛА, противодействовать ДРГ и помогать эвакуировать граждан в случае необходимости.

08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 925-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.