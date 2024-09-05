Новороссийск атаковали морские дроны. Военная операция на Украине, день 925-й

09:38 Уголовные дела возбуждены в отношении трех участников террористического сообщества, действовавших под кураторством спецслужб Украины — ТАСС.
09:21 «Страна.ua» сообщила о взрывах в Сумах.
09:16 The Economist выяснил, что украинский президент Владимир Зеленский произвел кадровые перестановки в правительстве из-за падения собственной популярности. Издание считает, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подал в отставку из-за нежелания «грубить» западным дипломатам и «пачкать руки».
09:13 «Страна.ua» пишет, что в Киеве из-за продолжительной тревоги случился транспортный коллапс: толпы людей пытаются попасть на автобусах и метро с левого берега на правый. Кроме этого, сильные пробки на дорогах.
09:06 ❗️Индия имеет возможность помочь в урегулировании конфликта на Украине, однако на данный момент нет предпосылок для переговоров по решению кризиса, сказал «Известиям» Песков.
09:02 По словам мэра Киева Виталия Кличко, воздушная тревога действовала в городе всю ночь.
08:49 Силы РФ взяли под огневой контроль одну из дорог, ведущих в Северск ДНР, использовавшуюся для снабжения подразделений ВСУ в городе, выяснил ТАСС.
08:46 «Страна.ua» сообщила о взрывах в Кривом Роге и Киеве.
08:43 По данным «Общественное. Новости», в подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы.
08:40 ❗️Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал ТАСС, что объявление новой мобилизации в России не обсуждается.
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08:13 Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале написал, что над Гомелем в Белоруссии заметили беспилотник. Местные жители сообщили о как минимум двух взрывах. Дрон сбили, его остатки упали за пределами города. Данных о разрушениях или пострадавших нет.
08:07 ❗️Минобороны сообщило, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и два БПЛА над Белгородской областью, три БПЛА над Курской и два над Брянской. Кроме этого, в акватории Черного моря ликвидировали два безэкипажных катера.
08:03 В Минобороны рассказали, что в Белгородской области создадут добровольческий отряд «Барс-Белгород» из-за постоянных обстрелов ВСУ. Формирование защитит объекты гражданской инфраструктуры, будет бороться с украинскими БПЛА, противодействовать ДРГ и помогать эвакуировать граждан в случае необходимости.
08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 925-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.