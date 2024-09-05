Новороссийск атаковали морские дроны. Военная операция на Украине, день 925-й

Минобороны сообщило, что ночью средства ПВО уничтожили один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и два украинских беспилотника над Белгородской областью, три БПЛА над Курской и два над Брянской. В Новороссийске отразили атаку безэкипажных катеров, сообщил мэр Андрей Кравченко. Член ОП Владимир Рогов заявил, что дрон заметили над белорусским Гомелем, там было два взрыва. В Белгородской области создадут добровольческий отряд «Барс-Белгород» из-за постоянных обстрелов ВСУ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.