Путин выступает на ВЭФ. Онлайн

09:40 России нужно ускорить разработку самолета «Байкал» — Путин.
09:37 ❗️ Нужно сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотеке — 2% — Путин.
09:34 За последние пять лет объем построенного жилья на Дальнем Востоке вырос вдвое — Путин.
09:33 Будет создан еще один крупный инновационный научно-технологический центр на острове Русский на базе Дальневосточного федерального университета. Его профилем станут изыскания и практические решения в области морской инженерии, биотехнологий, биомедицины и других перспективных направлений — Путин.
09:27 ❗️ 100 млрд рублей будет выделено на реализацию мастер-планов дальневосточных городов — Путин.
09:26 Пилотный проект для обработки беспилотников в гражданских целях будет организован на Дальнем Востоке — Путин.
09:21 Предлагаю запустить работу еще по нескольким проектам. А именно — построить новые кампусы в Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, Чите. Также реализуем строительство второй очереди кампуса Дальневосточного федерального университета здесь, во Владивостоке — Путин.
09:20 Объем грузовых перевозок по Северному морскому пути вырос в пять раз по сравнению с советским временем и уже превысил 36 млн тонн — Путин.
09:18 Внутренний туризм получит развитие со строительством автотранспортного коридора Санкт-Петербург — Владивосток — Путин.
09:17 Белоруссия заинтересована в строительстве своих портовых терминалов на Кольском полуострове, РФ приглашает и другие страны к таким проектам — Путин.
09:16 К 2026 году на первых шести автомобильных погранпереходах на Дальнем Востоке скорость досмотра должна не превышать 10 минут — Путин.
09:14 Россия может и готова строить транспортную инфраструктуру быстро, много и качественно — Путин.
09:13 ⚡️ «Прошу подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций» — Путин.
09:11 Первую международную территорию опережающего развития планируется создать в Приморском крае, заявил Путин.
Президент призвал Госдуму ускорить принятие закона о международных территориях опережающего развития в России.
09:09 ❗️ БАМ должен стать не только полностью двухпутным, но и полностью электрифицированным, заявил Путин.
По его словам, модернизация БАМа является даже более масштабным проектом, чем его строительство в СССР.
09:08 Основные деловые связи и торговые маршруты все больше переориентируются на Восток и глобальный Юг, сказал Путин.
Он добавил, что темпы роста инвестиций на Дальнем Востоке выше, чем в среднем по России.
09:04 Более 5,5 трлн рублей вернулись из офшоров и иностранных юрисдикций в особый экономический район острова Русский — Путин.
09:01 Дальний Восток стал флагманом РФ в новой глобальной экономической реальности и важнейшим фактором укрепления позиции России в мире, заявил Путин.
По его словам, дальневосточные регионы РФ дают прямой выход на перспективные рынки стран АТР.
09:00 Соглашения более чем на 10,5 трлн рублей подписаны на последних трех Восточных экономических форумах — Путин.
08:57 Приморье — уникальный район нашей страны — Путин.
08:54 Диктор объявил участников сессии.
08:37 Обстановка в аудитории, где ожидается выступление президента Владимира Путина.
08:33 Ожидается, что модератором сессии выступит ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова.
08:31 «Мы ожидаем весьма содержательное, как это обычно бывает, выступление президента. И не менее содержательную панельную дискуссию, которая потом состоится», — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
08:23 Сбор участников пленарной сессии ВЭФ в кампусе Дальневосточного федерального университета.
08:19 Приготовления к пленарной сессии ВЭФ, на которой выступит президент РФ Владимир Путин, завершены — ТАСС.
08:18 Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прибыл на ВЭФ. Вот что он сказал там журналистам:
— Желающих заключить контракт с Минобороны РФ для участия в спецоперации все больше и больше;
— Новая мобилизация в РФ не обсуждается;
— Законность власти на Украине прервалась в 2014 году, когда произошел госпереворот;
— Непосредственная вовлеченность иностранных государств в конфликт на лицо. Это не новость. Наши военные все более эффективно осуществляет удары по таким целям.
07:15 Путин участвует в мероприятиях ВЭФ второй день подряд. Вчера, 4 сентября, глава государства провел на форуме встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, вице-премьером Сербии Александаром Вулиным и зампредседателя КНР Хань Чжэном.
Президент также пообщался с модераторами ключевых сессий форума, встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и поучаствовал в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке по видеосвязи.
07:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня состоится пленарное заседание Восточного экономического форума, на котором выступит президент России Владимир Путин. Ожидается, что оно начнется около 15:00 по местному времени (08:00 мск).
Форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. На полях ВЭФ проводятся панельные сессии, круглые столы, теледебаты, деловые завтраки и бизнес-диалоги, посвященные отношениям РФ с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с АСЕАН — ассоциацией активно развивающихся стран Юго-Восточной Азии.