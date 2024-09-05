Путин выступает на ВЭФ. Онлайн

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Восточного экономического форума. Глава государства участвует в мероприятиях ВЭФ второй день подряд: вчера он провел встречи с премьером Малайзии, вице-премьером Сербии и зампредседателя КНР, а также открыл новые предприятия на Дальнем Востоке по видеосвязи. Форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября.