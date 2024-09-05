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Индия может сподвигнуть Украину к выходу на переговоры, заявил Песков

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди свободно общается с Москвой, Киевом и Вашингтоном — Индия имеет возможность использовать свое влияние, чтобы сподвигнуть США и Украину к выходу на мирное урегулирование, но предпосылок пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Моди свободно общается и с Путиным, и с Зеленским, и с американцами. Действительно, это дает хорошие шансы для Индии использовать свой вес в мировых делах, использовать свое влияние для того, чтобы сподвигнуть как минимум американцев и украинцев к большей политической воле на выход на мирный трек урегулирования», — сообщил Песков в интервью газете «Известия» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он добавил, что конкретных планов сейчас пока нет. «Предпосылок для переговоров сейчас мы не видим», — отметил Песков.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ-2024.

Песков Дмитрий