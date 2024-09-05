Индия может сподвигнуть Украину к выходу на переговоры, заявил Песков

«Моди свободно общается и с Путиным, и с Зеленским, и с американцами. Действительно, это дает хорошие шансы для Индии использовать свой вес в мировых делах, использовать свое влияние для того, чтобы сподвигнуть как минимум американцев и украинцев к большей политической воле на выход на мирный трек урегулирования», — сообщил Песков в интервью газете «Известия» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).