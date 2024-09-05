В Башкирии благоустроили еще один парк

«Мы видим, как год от года участие в программе “Формирование комфортной городской среды” нацпроекта “Жилье и городская среда” преображает наши города и села, — заявил Глава республики Радий Хабиров. — Эту программу инициировал президент России. Самое важное здесь, что территории для благоустройства в рамках программы выбирают сами жители. Ежегодно минстрой России проводит голосование, по итогам которого определяется перечень победителей — на них выделяют средства из федерального бюджета».