Путин назвал Дальний Восток важнейшим фактором укрепления позиции России

«По сути, сегодня Дальний Восток безо всякого преувеличения стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире», — сказал Путин.
Восточный экономический форум проходит
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Дальний Восток стал важнейшим фактором укрепления позиции России в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
«По сути, сегодня Дальний Восток безо всякого преувеличения стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире», — сказал Путин.
Восточный экономический форум проходит