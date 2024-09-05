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Путин назвал Дальний Восток важнейшим фактором укрепления позиции России

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Дальний Восток стал важнейшим фактором укрепления позиции России в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Источник: © РИА Новости

«По сути, сегодня Дальний Восток безо всякого преувеличения стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире», — сказал Путин.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Путин Владимир