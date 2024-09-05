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Путин предложил подумать о строительстве атомных станций на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций.

Источник: © РИА Новости

«Прошу подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций. Вчера тоже об этом с коллегами говорили», — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

Путин Владимир