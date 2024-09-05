Путин предложил подумать о строительстве атомных станций на Дальнем Востоке

«Прошу подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций. Вчера тоже об этом с коллегами говорили», — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций.
«Прошу подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций. Вчера тоже об этом с коллегами говорили», — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит