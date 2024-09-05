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Путин рассказал о проектах на острове Большой Уссурийский

Путин: старт проектов на острове Большой Уссурийский запланирован на 2025 год.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Старт проектов на острове Большой Уссурийский запланирован на 2025 год, заявил президент России Владимир Путин.

«В мае этого года — в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику — мы договорились с китайскими коллегами о совместной работе над этим проектом. Уверен, он придаст хороший, мощный импульс развитию Хабаровска и всего региона. Прошу правительство отработать все организационные и финансовые вопросы, чтобы приступить к реализации этого плана уже со следующего 2025 года», — сказал глава государства в ходе пленарного заседания в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября 2024 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

Путин Владимир