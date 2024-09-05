Путин рассказал о проектах на острове Большой Уссурийский

«В мае этого года — в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику — мы договорились с китайскими коллегами о совместной работе над этим проектом. Уверен, он придаст хороший, мощный импульс развитию Хабаровска и всего региона. Прошу правительство отработать все организационные и финансовые вопросы, чтобы приступить к реализации этого плана уже со следующего 2025 года», — сказал глава государства в ходе пленарного заседания в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).