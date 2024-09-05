Президент Путин на ВЭФ рассказал о строительстве обходов 4 сибирских городов

Путин заявил, что в декабре 2023 года была открыта крупная автомагистраль между Москвой и Казанью, которую в текущем году должны достроить до Екатеринбурга, а после и до Тюмени. Также должны появиться обходы Канска, Новосибирска, Кемерова и Омска.