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Президент Путин на ВЭФ рассказал о строительстве обходов 4 сибирских городов

Владимир Путин заявил о строительствах обходов Канска, Новосибирска, Кемерова и Омска.

Источник: Фотобанк Росконгресс

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме рассказал о строительстве обхода четырёх сибирских городов.

Путин заявил, что в декабре 2023 года была открыта крупная автомагистраль между Москвой и Казанью, которую в текущем году должны достроить до Екатеринбурга, а после и до Тюмени. Также должны появиться обходы Канска, Новосибирска, Кемерова и Омска.

Автомагистраль в дальнейшем должна достигнуть Владивостока, а её транспортный коридор будет насчитывать более 10 тысяч километров, включая подъезды к пунктам пропуска российскую границу.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке на острове Русском с 3-го по 6 сентября.

Путин Владимир