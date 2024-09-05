Владимир Путин на Восточном экономическом форуме рассказал о строительстве обхода Канска

Сегодня, 5 сентября, президент России Владимир Путин выступил в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума. В своем выступлении, говоря о развитии автотранспортного коридора в России, он упомянул и о строительстве обхода Канска в Красноярском крае.
В декабре прошлого года открыта современная автомагистраль между Москвой и Казанью. В конце текущего года она должна дойти до Екатеринбурга, а затем до Тюмени. Также будут построены обходы Омска, Новосибирска, Кемерово, Канска.
В дальнейшем, когда современная дорога достигнет Владивостока, автотранспортный коридор будет насчитывать более 10 тысяч километров, включая подъезды к пунктам пропуска через государственную границу России, — отметил президент России.