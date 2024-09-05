Ещё 100 млрд рублей выделят на мастер-планы городов ДФО по поручению Путина

В реализации мастер-планов, подчеркнул глава государства, участвуют не только государственные средства, но и бизнес, включая градообразующие предприятия. Они принимают участие в строительстве поликлиник, больниц, школ и других объектов инфраструктуры.
«Мы внедряем принципиально-новый инструмент для улучшения качества жизни людей. Мастер-планы уже утверждены для 22 административных центров и агломераций Дальнего Востока» — сказал Путин.
Также Президент России рассказал о развитии инфраструктуры и новых социальных проектах на Дальнем Востоке. Благодаря новым экономическим планам запущен механизм единых субсидий, которые помогают в строительстве и реконструкции школ, детских садов, медицинских и спортивных учреждений. Уже привлечено более 120 млрд рублей на развитие региона и построено около 2 тысяч социальных и инфраструктурных объектов.