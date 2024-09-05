Ещё 100 млрд рублей выделят на мастер-планы городов ДФО по поручению Путина

Также Президент России рассказал о развитии инфраструктуры и новых социальных проектах на Дальнем Востоке. Благодаря новым экономическим планам запущен механизм единых субсидий, которые помогают в строительстве и реконструкции школ, детских садов, медицинских и спортивных учреждений. Уже привлечено более 120 млрд рублей на развитие региона и построено около 2 тысяч социальных и инфраструктурных объектов.