Глава Башкирии навестил бойцов в зоне СВО

«Конечно, все наши подразделения — и добровольцы, и контрактники, и мобилизованные — нуждаются в помощи Башкортостана. Все это время я слышу от командиров и от наших парней только слова благодарности — каждому жителю Башкортостана, каждой организации, каждому муниципалитету», — отметил глава региона.
Радий Хабиров обсудил с командирами подразделений меры поддержки со стороны республики, особенно в части защиты ребят от БПЛА. Договорились усилить системы радиоэлектронной борьбы.
Глава республики добавил, что в Башкирии начали производить очень нужные беспилотные летательные аппараты. Две первые крупные партии поступили в наши войска и показали на поле боя свою высокую эффективность.