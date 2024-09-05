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Глава Башкирии навестил бойцов в зоне СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров навестил бойцов в зоне СВО. Об этом он рассказал в соцсетях.

Источник: Соцсети Радия Хабирова

«Конечно, все наши подразделения — и добровольцы, и контрактники, и мобилизованные — нуждаются в помощи Башкортостана. Все это время я слышу от командиров и от наших парней только слова благодарности — каждому жителю Башкортостана, каждой организации, каждому муниципалитету», — отметил глава региона.

Радий Хабиров обсудил с командирами подразделений меры поддержки со стороны республики, особенно в части защиты ребят от БПЛА. Договорились усилить системы радиоэлектронной борьбы.

Глава республики добавил, что в Башкирии начали производить очень нужные беспилотные летательные аппараты. Две первые крупные партии поступили в наши войска и показали на поле боя свою высокую эффективность.