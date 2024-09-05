Глава Башкирии навестил бойцов в зоне СВО

«Конечно, все наши подразделения — и добровольцы, и контрактники, и мобилизованные — нуждаются в помощи Башкортостана. Все это время я слышу от командиров и от наших парней только слова благодарности — каждому жителю Башкортостана, каждой организации, каждому муниципалитету», — отметил глава региона.