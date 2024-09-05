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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проведет прямую линию

Мэр Екатеринбурга расскажет о подготовке города к зиме 11 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 11 сентября проведет прямую линию. Мэр ответит на вопросы местных жителей о подготовке города к зиме.

— С 14:00 до 15:00 градоначальник будет отвечать на вопросы горожан, касающиеся ЖКХ, ремонта дорог, благоустройства, — сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Подать вопросы, как и посмотреть прямую линию с градоначальником, можно на платформе обратной связи на портале «Госуслуг». Вопросы от горожан принимаются с 3 до 5 сентября 15:00, отметили в пресс-службе администрации.

— Диалог с жителями стал хорошей традицией и эффективным инструментом решения многих вопросов горожан, — говорит Алексей Орлов.