Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проведет прямую линию

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 11 сентября проведет прямую линию. Мэр ответит на вопросы местных жителей о подготовке города к зиме.
— С 14:00 до 15:00 градоначальник будет отвечать на вопросы горожан, касающиеся ЖКХ, ремонта дорог, благоустройства, — сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
Подать вопросы, как и посмотреть прямую линию с градоначальником, можно на платформе обратной связи на портале «Госуслуг». Вопросы от горожан принимаются с 3 до 5 сентября 15:00, отметили в пресс-службе администрации.
— Диалог с жителями стал хорошей традицией и эффективным инструментом решения многих вопросов горожан, — говорит Алексей Орлов.