Евгений Куйвашев поручил усовершенствовать систему поддержки семей с детьми

В сфере здравоохранения Павел Креков отметил, что для всех свердловчан обеспечен современной доступ к медицинской помощи, развивается система оказания специализированной помощи бесплодным супружеским парам, в том числе с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. Также повышается доступность и качество амбулаторно-поликлинической помощи, совершенствуется трёхуровневая система оказания медпомощи матерям и детям, детям-инвалидам. Глава региона поставил перед областным Минздравом задачу по продолжению работы по дальнейшему совершенствованию неонатального и пренатального скринингов для своевременного выявления наследственных заболеваний, ранней медико-социальной помощи детям с отклонениями в развитии здоровья и оказания необходимой помощи их семьям. Кроме того, Евгений Куйвашев поручил осуществлять внедрение новых технологий немедикаментозного лечения и профилактики заболеваний в загородных оздоровительных организациях Свердловской области.