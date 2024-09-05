Евгений Куйвашев поручил усовершенствовать систему поддержки семей с детьми

Губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу перед свердловским правительством продолжить работу по развитию системы поддержки уральских семей, в частности многодетных. Ряд поручений дан 5 сентября в ходе заседания правительства, на котором был заслушан ежегодный доклад заместителя губернатора Павла Крекова о положении семьи и детей в Свердловской области по итогам прошлого года.
«Вопросы демографии, семейной политики, повышения уровня благополучия семей с детьми являются ключевыми направлениями государственной политики. Президентом России даны поручения по поддержке семей, защите семейных ценностей, материнства и детства. В Свердловской области выстроена системная работа по выполнению этих поручений, мы строим и модернизируем детские сады и школы, повышаем доступность медицинской и социальной помощи, создаём условия для занятий спортом и творчеством, уделяем большое внимание патриотической и воспитательной работе с детьми и молодёжью. Тем не менее есть ряд направлений, которые требуют доработки, более продуктивного межведомственного взаимодействия», — сказал Евгений Куйвашев.
Заместитель губернатора Павел Креков в ходе доклада отметил, что благодаря развитой системе мер поддержки число многодетных семей в регионе за последние 11 лет выросло в 2,5 раза. Сегодня на Урале проживает 69 тысяч таких семей, в которых воспитывается 229 тысяч детей. Среди мер поддержки — выплата ежемесячной денежной премии в связи с рождением третьего ребёнка или последующих детей, предоставление в собственность бесплатных земельных участков или компенсации за них, выдача областного материнского капитала. В 2023 году Свердловская область присоединилась к пилотному проекту по созданию семейных многофункциональных центров.
Павел Креков обратил внимание на положительные тенденции в сфере улучшения жилищных условий. По данным Свердловскстата, количество семей, нуждающихся в жилье, с 2019 года сократилось на 15%. Евгений Куйвашев поручил министерству строительства и развития инфраструктуры и министерству по управлению госимуществом продолжить работу по созданию условий для обеспечения доступности жилья для семей с детьми, улучшению жилищных условий многодетных и молодых семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В сфере здравоохранения Павел Креков отметил, что для всех свердловчан обеспечен современной доступ к медицинской помощи, развивается система оказания специализированной помощи бесплодным супружеским парам, в том числе с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. Также повышается доступность и качество амбулаторно-поликлинической помощи, совершенствуется трёхуровневая система оказания медпомощи матерям и детям, детям-инвалидам. Глава региона поставил перед областным Минздравом задачу по продолжению работы по дальнейшему совершенствованию неонатального и пренатального скринингов для своевременного выявления наследственных заболеваний, ранней медико-социальной помощи детям с отклонениями в развитии здоровья и оказания необходимой помощи их семьям. Кроме того, Евгений Куйвашев поручил осуществлять внедрение новых технологий немедикаментозного лечения и профилактики заболеваний в загородных оздоровительных организациях Свердловской области.
В прошлом году на высоком уровне сохранился охват школьников горячим питанием в образовательных учреждениях, добавил заместитель губернатора, — на уровне почти 95%. Укрепляется материально-техническая база пищеблоков, меняется и модернизируется технологическое оборудование, совершенствуются технологические процессы. По поручению Евгению Куйвашева эта работа будет продолжена. Также губернатор поручил министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка и министерству образования и молодёжной политики продолжить подготовку квалифицированных кадров со специальными знаниями технологии приготовления блюд для детского и диетического питания.