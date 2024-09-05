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Владимир Путин анонсировал развитие транспортного коридора от Петербурга до Владивостока

Автотранспортный коридор длиною в 10 тысяч километров поможет развить внутренний туризм.

Источник: Президент России

Во Владивостоке во время Восточного экономического форума состоялось пленарное заседание президента России. В своем выступлении Владимир Путин рассказал о планах развития автотранспортного коридора от Санкт-Петербурга до столицы Приморья.

По словам Путина, маршрут пройдет через десятки регионов страны и развивается он поэтапно. Так, в декабре 2023 года открылась магистраль между Москвой и Казанью, которую в этом году продлятся до Екатеринбурга, а затем до Тюмени.

«Также будут построены обходы Омска, Новосибирска, Кемерово, Канска. Подобно Транссибу континентальной артерией должен стать новый автотранспортный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока. Со строительством коридора получит развитие и внутренний туризм».

Президент добавил, когда дорога достигнет приморской столицы, длина коридора будет составлять более 10 тысяч километров.