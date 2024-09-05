Премьер Малайзии обратился к аудитории на ВЭФ по-русски

«Здравствуйте… Уважаемый господин президент, уважаемый вице-президент Китая, дорогие гости. Прежде всего, я хотел бы выразить благодарность президенту Владимиру Путину за приглашение поучаствовать в этом важнейшем и по-настоящему знаковом форуме здесь, во Владивостоке», — сказал премьер Малайзии на пленарном заседании.