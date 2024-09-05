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Премьер Малайзии обратился к аудитории на ВЭФ по-русски

Премьер Малайзии Ибрагим поблагодарил Путина за приглашение на ВЭФ по-русски.

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) поблагодарил президента РФ Владимира Путина за приглашение, свою речь он начал на русском, со слова «здравствуйте».

«Здравствуйте… Уважаемый господин президент, уважаемый вице-президент Китая, дорогие гости. Прежде всего, я хотел бы выразить благодарность президенту Владимиру Путину за приглашение поучаствовать в этом важнейшем и по-настоящему знаковом форуме здесь, во Владивостоке», — сказал премьер Малайзии на пленарном заседании.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.