Новый уровень управления: Владивосток будет внедрять ИИ в инфраструктуру города

Во Владивостоке будут применять ИИ и энергоэффективные решения в строительстве для оптимизации городской инфраструктуры. Соглашение об этом заключили глава Владивостока Константин Шестаков и заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на ВЭФ (16+), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Соглашение касается автоматизации процессов в зданиях и инфраструктурных объектах, использования современных технологий для мониторинга и управления городскими системами. Искусственный интеллект поможет в анализе и прогнозировании работы инженерных систем, а также в снижении энергопотребления и уменьшении углеродного следа.
В рамках проекта будут развернуты системы для аналитики, оценки и управления эксплуатацией объектов, включая системы инцидент— и риск-менеджмента, базирующиеся на цифровых моделях. Эти инновации позволят повысить эффективность работы объектов инфраструктуры и обеспечить более качественное управление ресурсами.
Также планируется совместная работа по улучшению энергетической эффективности, включая проведение мероприятий по энергетическому менеджменту и внедрению технологий, позволяющих экономить энергию.
Важным аспектом сотрудничества станет интеграция диспетчерских служб различных муниципальных образований города в единую систему мониторинга, что улучшит управление инцидентами и авариями в сфере ЖКХ.
Напомним, во Владивостоке на полях ВЭФ-2024 анонсировали создание Киберарены — новой площадки для проведения как российских, так и международных киберспортивных соревнований, в том числе с участием стран Азиатско-Тихоокеанского региона.