Новый уровень управления: Владивосток будет внедрять ИИ в инфраструктуру города

Во Владивостоке будут применять ИИ и энергоэффективные решения в строительстве для оптимизации городской инфраструктуры. Соглашение об этом заключили глава Владивостока Константин Шестаков и заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на ВЭФ (16+), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.