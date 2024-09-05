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Премьер Малайзии назвал любимых российских писателей

Премьер Малайзии Ибрагим назвал Солженицына любимым писателем.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим, выступая на пленарном заседании ВЭФ, признался, что его любимый писатель — Александр Солженицын, а поэтесса — Анна Ахматова.

«Привлекательность и сила русской литературы выходит далеко за рамки философских рассуждений», — сказал он.

«Такие писатели, как Чехов, Пушкин, Пастернак и мой любимый писатель Солженицын и поэтесса Анна Ахматова, это как раз те гении, которые воплощают, отражают в своих произведениях все радости, печали и каждодневную борьбу, которую переживает каждый человек», — добавил премьер.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.