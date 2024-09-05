Премьер Малайзии назвал любимых российских писателей

«Такие писатели, как Чехов, Пушкин, Пастернак и мой любимый писатель Солженицын и поэтесса Анна Ахматова, это как раз те гении, которые воплощают, отражают в своих произведениях все радости, печали и каждодневную борьбу, которую переживает каждый человек», — добавил премьер.