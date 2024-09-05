В Хабаровском крае досрочно проголосовали больше 1600 человек

— Досрочное голосование в Хабаровском крае проводилось в 11 муниципальных образованиях. В том числе и в краевой столице, где традиционно заранее в выборах участвуют жители посёлка на острове Большой Уссурийский, который административно является частью Индустриального района Хабаровска, — уточнили корреспонденту нашего издания в крайизбиркоме. — По данным на 11:00 четверга, 5 сентября, досрочно в целом по краю смогли проголосовать свыше 1600 человек.