В Хабаровском крае досрочно проголосовали больше 1600 человек

В четверг, 5 сентября, в Хабаровском крае завершается досрочное голосование на выборах губернатора и нового состава Законодательной думы региона. Оно проводилось с конца августа. Заблаговременно отдать свой голос смогли жители отдалённых поселений, вахтовики, оленеводы, сотрудники метеостанций и смотрители маяков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Досрочное голосование в Хабаровском крае проводилось в 11 муниципальных образованиях. В том числе и в краевой столице, где традиционно заранее в выборах участвуют жители посёлка на острове Большой Уссурийский, который административно является частью Индустриального района Хабаровска, — уточнили корреспонденту нашего издания в крайизбиркоме. — По данным на 11:00 четверга, 5 сентября, досрочно в целом по краю смогли проголосовать свыше 1600 человек.
В основном до отдалённых мест члены избирательных комиссий добирались на вертолётах. Как, например, в Николаевском районе, где досрочное голосование было организовано для работника метеостанции и семейной пары — смотрителей маяка на мысе Литке.
В Амурском районе до дальних станций члены комиссий добирались поездом. А на остров Большой Уссурийский можно сейчас попасть только по воде. В посёлке Уссурийский досрочно проголосовали четыре человека.
Напомним, завтра в Хабаровском крае стартуют трёхдневные выборы. Помимо губернаторской и думской пройдёт ещё 41 местная избирательная кампания.