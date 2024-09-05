Священный долг и встреча с Дуровым: о чем говорил Путин на ВЭФ-2024

СВО и ситуация в Курской области
Путин назвал освобождение Донбасса приоритетной целью СВО. В первую очередь следует думать о жителях приграничных регионов РФ, которые страдают от террористических актов со стороны Украины, добавил президент.
Священный долг вооруженных сил — сделать все для того, чтобы выбросить противника с этих территорий и надежно защитить наших граждан. Вся страна, конечно, должна делать все для того, чтобы людей поддержать.
Глава государства также отметил, что в результате украинской провокации в Курской области российское общество консолидировалось, и у противника не вышло «раскачать ситуацию».
Одна из задач, конечно, у противника заключалась в том, чтобы у нас посеять панику, раскачать внутриполитическую ситуацию в России, поселить неуверенность в наши действиях и так далее. Но к чему это привело: наоборот, к консолидации общества, как всегда бывает в таких случаях в России.
Что касается украинских атак на Курскую и Запорожскую АЭС, то Путин назвал «очень опасными терактами».
Можно только себе представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально, что будет со всей частью вот этой Европы.
Переговоры с Киевом
Путин напомнил, что Москва не отказывалась от переговоров с Киевом и согласна на них только на основе достигнутых в Турции в 2022 году договоренностей.
Мы никогда не отказывались от этого. Но не на основе каких-то эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле.
Президент РФ напомнил, что тогда были согласованы «практически все параметры возможного мирного соглашения», но приехал Борис Джонсон, который в тот момент занимал пост премьера Великобритании, и дал указание Киеву воевать до последнего украинца.
По словам Путина, это Украина и продолжает делать, неся «потери колоссальные».
У меня иногда складывается впечатление, что те, кто руководит Украиной, как-будто они инопланетяне какие-то, либо иностранцы… Не думают просто [о людях].
Президент России сообщил, что находится в постоянном контакте с лидерами Китая, Бразилии и Индии, которые стермятся помочь с конфликтом на Украине: «Я постоянно в контакте с нашими коллегами по этому вопросу, и у меня нет сомнений в том, что руководители этих стран, у нас с ними доверительные отношения, искренне стремятся к тому, чтобы помочь разобраться со всеми деталями этого сложного процесса».
Встреча с Павлом Дуровым
Президент России сообщил, что думал, что основатель Telegram Павел Дуров проживает в Москве. По словам Путина, их единственная встреча состоялась много лет назад — тогда Дуров рассказывал о своих планах по развитию бизнеса.
Я один раз встречался с господином Дуровым в Москве много лет назад, он просто рассказывал о планах — я с бизнесом регулярно встречаюсь. И вот он тоже был на одной из встреч, в Кремле это было, я уже не помню когда, но много лет назад.
Путин подчеркнул, что не поддерживал контактов с Дуровым и не встречался с ним в Баку в августе, но прокомментировал возможность потенциальной встречи:
Если у него было бы какое-то желание, он мог бы встретиться со мной в Москве.
Выборы в США
Россия с уважением отнесется к любому выбору американского народа на предстоящих президентских выборах, заявил Владимир Путин.
Я же говорил, у нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем. Будем ее поддерживать.
Президент отметил, что надеется, что кандидат в президенты США Камилла Харрис не повторит санкционную политику Трампа, который ввел против РФ большое число ограничений.
Путин также пошутил о смехе Харрис: «Она так выразительно и заразительно смеется, что говорит о том, что у нее все хорошо. Трамп ввел столько санкций в отношении России, сколько ни один президент раньше не вводил, а если у Харрис все хорошо, то, возможно, она воздержится от действий подобного рода».
Контакты с Западом и обмен заключенными
Президент РФ сообщил, что давно не созванивался с лидерами Европы и США, но Москва не отказывается от таких контактов:
«Хотя, конечно, определенной информацией удается обмениваться по различным каналам. Прежде всего, по каналам МИДа», — добавил он.
Говоря о состоявшемся в августе обмене заключенными между Россией и США, Путин заявил, что он прошел в интересах всех участников.
В конечном итоге, мы, думаю, что в интересах всех, кто участвовал в этом процессе, добились, конечно, позитивного результата. Самым главным из которых является, безусловно, возвращение на Родину наших граждан, в том числе тех, которые выполняли особые миссии в интересах Родины за границей.
Россия всегда будет защищать своих граждан, включая тех, кто находится за рубежом, сказал президент Владимир Путин.