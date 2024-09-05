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В Башкирии избирателей будут привлекать на участки путевками в Сочи

Во время выборов 6—8 сентября в Башкирии разыграют путевки в региональные санатории, Сочи, а также туры выходного дня, телевизоры и умные колонки, сообщила пресс-служба мэрии Стерлитамака во «ВКонтакте». Акцию под названием «Алга всей семьей на выборы!» проводит АНО «Спортивно-патриотический центр Республики Башкортостан “Алга-патриот”».

Для участия в конкурсе необходимо «всей семьей прийти на избирательный участок 6, 7 или 8 сентября» и проголосовать, говорится в правилах акции. Также граждане должны разместить в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» семейную фотографию с участка с хэштегами. Победители конкурса будут определены случайным образом 25 сентября.

Ранее «Ъ-Уфа» сообщал о предвыборной акции «Рахмат-2024», в котором избирателям предлагают проголосовать за возможность выиграть ноутбуки, электросамокаты, телевизоры, квартиры и автомобили, а также получить скидки для покупок у партнеров мероприятия. Кроме того, для жителей Стерлитамака объявлен конкурс «Выборы в объективе», где за фотографии, формирующие положительное отношение к выборам и побуждающие к активному участию в них, обещают гаджеты и путевку в санаторий «Красноусольский».

С 6 по 8 сентября в Башкирии пройдут выборы главы региона и 216 выборов в представительные органы местной власти.