В Башкирии избирателей будут привлекать на участки путевками в Сочи

Ранее «Ъ-Уфа» сообщал о предвыборной акции «Рахмат-2024», в котором избирателям предлагают проголосовать за возможность выиграть ноутбуки, электросамокаты, телевизоры, квартиры и автомобили, а также получить скидки для покупок у партнеров мероприятия. Кроме того, для жителей Стерлитамака объявлен конкурс «Выборы в объективе», где за фотографии, формирующие положительное отношение к выборам и побуждающие к активному участию в них, обещают гаджеты и путевку в санаторий «Красноусольский».