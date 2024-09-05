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В Единый день голосования более 170 тысяч южноуральцев проголосуют дистанционно

Избирком Челябинской области опубликовал количество заявлений избирателей, желающих участвовать в дистанционном электронном голосовании — 171 492 южноуральца проголосуют через портал Госуслуг, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Южноуральцы стали вторыми по стране из числа субъектов, желающих проголосовать с помощью ДЭГ. На первом месте жители Московской области.

Так, на портале Госуслуг избирателями Южного Урала подано 171 492 заявления — это 6,66% от числа избирателей.