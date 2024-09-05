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Путин рассказал о выделении земли участникам СВО в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. Крымские власти готовы сделать все, чтобы выделять земельные участки под жилье участникам СВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

Источник: РИА "Новости"

«Что касается социальных гарантий, то страна должна не просто думать, а решать эти задачи. Вот, командир 810-й бригады морпехов Черноморского флота сказал мне об этом. И местные, я имею ввиду крымские власти готовы все сделать для того, чтобы земли выделять. И сделают это в ближайшее время. Если, конечно, у Минобороны, а там достаточно земли Минобороны, этого не хватает», — сказал президент.

И добавил, что уже дал соответствующие поручения руководителям министерства обороны и Генштаба.

«Они готовят соответствующие предложения. Необходимые ресурсы будут выделены», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Крыму расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в Крыму в собственность в рамках выполнения задач СВО.

Участники специальной военной операции, которые заключили контракт с Минобороны с 5 сентября, гарантировано имеют право на получение земли, не зависимо от места их прописки.
Путин Владимир