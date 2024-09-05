Путин рассказал о выделении земли участникам СВО в Крыму

«Что касается социальных гарантий, то страна должна не просто думать, а решать эти задачи. Вот, командир 810-й бригады морпехов Черноморского флота сказал мне об этом. И местные, я имею ввиду крымские власти готовы все сделать для того, чтобы земли выделять. И сделают это в ближайшее время. Если, конечно, у Минобороны, а там достаточно земли Минобороны, этого не хватает», — сказал президент.