Путин рассказал о выделении земли участникам СВО в Крыму

«Что касается социальных гарантий, то страна должна не просто думать, а решать эти задачи. Вот, командир 810-й бригады морпехов Черноморского флота сказал мне об этом. И местные, я имею ввиду крымские власти готовы все сделать для того, чтобы земли выделять. И сделают это в ближайшее время. Если, конечно, у Минобороны, а там достаточно земли Минобороны, этого не хватает», — сказал президент.
И добавил, что уже дал соответствующие поручения руководителям министерства обороны и Генштаба.
«Они готовят соответствующие предложения. Необходимые ресурсы будут выделены», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что в Крыму расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в Крыму в собственность в рамках выполнения задач СВО.