Члены совета Госдумы собрались в Самаре: какие вопросы обсуждали

«Самарская область — регион развивающийся, по своему нынешнему потенциалу входит в десятку передовых регионов России. Но если говорить о проблемах, они существуют».
Он акцентировал внимание на том, что цель визита депутатов — анализ и варианты решения существующих в регионе проблем, в частности, с восстановлением прав обманутых дольщиков, транспортом, медицинскими кадрами и не только.
По словам Вячеслава Федорищева, местные жители сильнее всего обеспокоены системой здравоохранения.
«Мы посмотрели внимательно и уже ввели пять дополнительных мер в программе развития Самарской области, направленных на привлечение компетентных кадров. Причем на воспитание своих, и мы будем расширять механизм целевого набора. И самое главное, вместе предложим несколько решений, подумаем, как сделать его более предметным, чтобы ребята не уезжали потом», — сообщил врио губернатора.
Он также рассказал, что в жилищной политике регион намерен расширить возможности для служебного и арендного жилья за счет строительства новых объектов. Вместе с тем члены самарского правительства смогли представить руководителям комитетов существующую практику, а также озвучить решения, которые необходимо принять.
В ходе заседания Вячеслав Володин также подчеркнул, что жители Самарской области обращаются к депутатам с требованиями о корректировке миграционной политики. А между тем Госдумой уже приняты шесть нормативно-правовых актов по этой теме. Кроме того, существует ряд законопроектов, находящихся в проработке. Среди них — предложения от депутатов Самарской области.
Председатель Госдумы добавил, что организация, пригласившая иностранного специалиста в Россию, должна нести за него ответственность. А низкоквалифицированные мигранты, приезжающие на работу, не должны привозить с собой семью. Пока на этот счет в законодательстве существуют пробелы.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что партию спецсредств и автомобили отправили в зону СВО из Самарской области.