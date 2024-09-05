Члены совета Госдумы собрались в Самаре: какие вопросы обсуждали

В ходе заседания Вячеслав Володин также подчеркнул, что жители Самарской области обращаются к депутатам с требованиями о корректировке миграционной политики. А между тем Госдумой уже приняты шесть нормативно-правовых актов по этой теме. Кроме того, существует ряд законопроектов, находящихся в проработке. Среди них — предложения от депутатов Самарской области.