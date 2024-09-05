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Члены совета Госдумы собрались в Самаре: какие вопросы обсуждали

САМАРА, 5 сентября, ФедералПресс. Накануне, 4 сентября, в Самаре впервые прошло заседание Госдумы под председательством Вячеслава Володина. В нем приняли участие главы профильных комитетов, члены регионального правительства во главе с врио губернатора Вячеславом Федорищевым и представители фракций. На повестке дня стояли вопросы социально-экономического развития области.

Источник: предоставлено пресс-службой правительства Самарской области

«Самарская область — регион развивающийся, по своему нынешнему потенциалу входит в десятку передовых регионов России. Но если говорить о проблемах, они существуют».

отметил Вячеслав Володин

Он акцентировал внимание на том, что цель визита депутатов — анализ и варианты решения существующих в регионе проблем, в частности, с восстановлением прав обманутых дольщиков, транспортом, медицинскими кадрами и не только.

По словам Вячеслава Федорищева, местные жители сильнее всего обеспокоены системой здравоохранения.

«Мы посмотрели внимательно и уже ввели пять дополнительных мер в программе развития Самарской области, направленных на привлечение компетентных кадров. Причем на воспитание своих, и мы будем расширять механизм целевого набора. И самое главное, вместе предложим несколько решений, подумаем, как сделать его более предметным, чтобы ребята не уезжали потом», — сообщил врио губернатора.

Он также рассказал, что в жилищной политике регион намерен расширить возможности для служебного и арендного жилья за счет строительства новых объектов. Вместе с тем члены самарского правительства смогли представить руководителям комитетов существующую практику, а также озвучить решения, которые необходимо принять.

В ходе заседания Вячеслав Володин также подчеркнул, что жители Самарской области обращаются к депутатам с требованиями о корректировке миграционной политики. А между тем Госдумой уже приняты шесть нормативно-правовых актов по этой теме. Кроме того, существует ряд законопроектов, находящихся в проработке. Среди них — предложения от депутатов Самарской области.

Председатель Госдумы добавил, что организация, пригласившая иностранного специалиста в Россию, должна нести за него ответственность. А низкоквалифицированные мигранты, приезжающие на работу, не должны привозить с собой семью. Пока на этот счет в законодательстве существуют пробелы.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что партию спецсредств и автомобили отправили в зону СВО из Самарской области.