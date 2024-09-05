Минниханов призвал татарстанцев голосовать на выборах в Госсовет РТ

«Уважаемые татарстанцы! Предвыборный период прошел в конструктивной обстановке, политические партии и кандидаты представили свои программы, состоялось множество встреч с жителями. Впереди — день голосования. Убежден, что татарстанцы, как и прежде, поддержат курс на укрепление Отечества и процветание родной республики и проявят свою активную гражданскую позицию, сделав ответственный выбор. От ваших голосов зависит, каким будет седьмой созыв республиканского парламента, какой будет республика в следующие пять лет. Приходите на выборы! Приходите голосовать семьями!» — заключил Рустам Минниханов.