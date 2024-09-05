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Вячеслав Федорищев представит программу социально-экономического развития Самарской области

Презентация программы социально-экономического развития Самарской области пройдет в четверг, 5 сентября. Ее проведет врио губернатора Вячеслав Федорищев. Об этом сообщает региональное правительство.

Источник: Коммерсантъ

В презентации будут участвовать почетные жители Самарской области, депутаты губернской думы, чиновники, общественники, а также участники и ветераны СВО.

В конце августа 2024 года Вячеслав Федорищев представил программу опережающего развития региона на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Программа рассчитана на пять лет. Ее приоритетными направлениями стали помощь военным и их семьям, строительство новых школ и медучреждений, усиление кадрового потенциала, развитие транспортной сети и модернизация парка общественного транспорта.