Вячеслав Федорищев представит программу социально-экономического развития Самарской области

В конце августа 2024 года Вячеслав Федорищев представил программу опережающего развития региона на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Программа рассчитана на пять лет. Ее приоритетными направлениями стали помощь военным и их семьям, строительство новых школ и медучреждений, усиление кадрового потенциала, развитие транспортной сети и модернизация парка общественного транспорта.