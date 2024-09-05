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Путин пошутил о заразительном смехе Камалы Харрис

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил смех кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис, отметив, что он такой заразительный, это означает, что у нее все хорошо.

Источник: AP 2023

«Во-первых, Байден рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать. Во-вторых, она так выразительно и заразительно смеется, что говорит о том, что у нее все хорошо. Трамп ввел столько санкций в отношении России, сколько ни один президент раньше не вводил, а если у Харрис все хорошо, то, возможно, она воздержится от действий подобного рода», — сказал российский лидер на пленарном заседании на полях ВЭФ.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

Путин Владимир