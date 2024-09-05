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Генерал Алаудинов заявил, что Россия уже победила в СВО

Россия уже победила в спецоперации на Украине. Об этом заявил в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

Источник: РИА "Новости"

Он добавил, что новая задача россиян — сделать все, чтобы стать большой семьей, которая готова к будущим вызовам.

В конце августа Алаудинов предположил, что боевые действия в Курской области и вся специальная военная операция завершатся в ближайшие два-три месяца.

Позже Алаудинов заявил, что атака ВСУ на приграничные районы Курской области может стать завершающим этапом СВО. По его словам, Украина перебросила все боеспособные подразделения в российское приграничье, из-за чего у нее «посыпалась» линия фронта.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует бессрочно удерживать территории в Курской области. Но Алаудинов сомневается, что ВСУ долго продержатся в условиях истощения ресурсов.