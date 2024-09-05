Путин: провала по строительству жилья в России не будет

«Я думаю, никакого провала в следующем году не будет», — сказал Путин, говоря на тему строительства жилья в РФ.
Восточный экономический форум проходит
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Провала по строительству жилья в РФ в 2025 году не будет, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.
«Я думаю, никакого провала в следующем году не будет», — сказал Путин, говоря на тему строительства жилья в РФ.
Восточный экономический форум проходит