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Путин: провала по строительству жилья в России не будет

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Провала по строительству жилья в РФ в 2025 году не будет, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

Источник: © РИА Новости

«Я думаю, никакого провала в следующем году не будет», — сказал Путин, говоря на тему строительства жилья в РФ.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.